Funerali di Giovanni Custodero: migliaia a Fasano per l’ultimo saluto (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sono state migliaia le persone che nella giornata del 13 gennaio si sono riunite a Fasano, in provincia di Brindisi, per il Funerali di Giovanni Custodero; il portiere di calcio a 5 scomparso domenica scorsa dopo aver combattuto quattro lunghi anni contro un tumore alle ossa. La triste storia di Custodero era salita agli onori delle cronache il 6 gennaio quando aveva annunciato che sarebbe stato sottoposto a sedazione profonda per cercare di lenire il malessere che da anni gli impediva di vivere dignitosamente. migliaia ai Funerali di Giovanni Custodero In prima fila all’interno della chiesa di Santa Maria del Carmine vi erano la fidanzata Luana e la sorella Mariana, che dall’inizio della malattia sono state al fianco di Giovanni per raccontare agli altri il lungo percorso affrontato dal 27enne fino al capitolo finale: quello della sedazione volontaria. Un rapporto con il ... Leggi la notizia su notizie

