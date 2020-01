Di Maio boccia il "matrimonio" con il Pd (Di lunedì 13 gennaio 2020) “Stiamo insieme al governo. Al di fuori questa cosa non esiste”. La risposta arriva dritta da dentro la stella magica di Luigi Di Maio, e la domanda era come si ponessero alla richiesta sollevata da più parti del Pd di un’alleanza sempre più stretta tra i due partiti, che travalicasse i confini dell’esecutivo. “Non ci sono sorprese – spiegano gli uomini del capo politico – la linea è sempre la stessa”.Un matrimonio che sembra essere naufragato al momento stesso della proposta. Nonostante il possibilismo dello stesso Giuseppe Conte: “Queste riflessioni è bene che si facciano perché posso auspicare, con tutto il rispetto di processi di decisione interna, che questa esperienza di governo possa in termini di affiatamento e sempre maggiore coesione far nascere anche un processo politico sempre più ... Leggi la notizia su huffingtonpost

