Caso Gregoretti, maggioranza abbandona la Giunta per le immunità: “Colpo di mano” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Abbandono in massa della maggioranza alla Giunta per le immunità, dove era in corso una discussione sull'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini nel Caso Gregoretti. Si sarebbe approfittato dell'assenza di due senatori per programmare a domani l'ufficio di presidenza che deciderà sulle tempistiche del voto: una tematica su cui da giorni si concentrano le polemiche, con la maggioranza che chiede un rinvio nel timore che il leader della Lega utilizzi la vicenda per propaganda elettorale in vista delle elezioni regionali. Leggi la notizia su fanpage

