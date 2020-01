Bologna, Sabatini: «Con Sinisa in panchina avremmo 6 punti in più. Su Palacio e Barrow…» (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il dirigente del Bologna, Sabatini, era presente al pranzo per i senzatetto: «Mihajlovic fa la differenza» Walter Sabatini ha parlato a margine dell’annuale pranzo offerto ai Senzatetto dallo storico ristorante Diana. Queste le parole del dirigente del Bologna. BARROW-IBANEZ – «Barrow e Ibanez? Abbiamo assecondato la volontà di Sinisa, sono due ‘98 e nelle prossime ore definiremo i dettagli. Sono orgoglioso di questa squadra, con Sinisa da subito oggi avremmo 29 punti, non esagero, io sono ambizioso e vorrei superare quota 50, so che ci sarà da correre ma la squadra lo farà». MIHAJLOVIC – «Bisogna sostenere questi ragazzi, sul mercato al massimo uscirà Paz e Vignato arriverà solo a giugno. L’arbitro di ieri? Io scopro il nome dell’arbitro a fine primo tempo, per me sono accessori. Detto questo, ieri notte Sinisa mi ha mandato un messaggio scrivendomi ‘Ma solo a noi non ... Leggi la notizia su calcionews24

