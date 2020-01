Australia, cibo dagli elicotteri per aiutare gli animali (Di lunedì 13 gennaio 2020) Roghi in Australia, il Governo corre ai ripari lanciando cibo agli animali sopravvissuti e senza provviste. Lanciate già tonnellate di verdura fresca. In Australia si lancia cibo dagli elicotteri per gli animali affamati. E’ questa la nobile e doverosa iniziativa del Governo dopo i roghi che hanno distrutto fauna e flora, oltre ad aver carbonizzate … L'articolo Australia, cibo dagli elicotteri per aiutare gli animali proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

