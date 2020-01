Andrea Denver si scusa con Elisa De Panicis per aver negato un vecchio flirt - (Di lunedì 13 gennaio 2020) Luana Rosato Elisa De Panicis si è mostrata offesa dalle parole di Andrea Denver, che le ha chiesto scusa per aver negato che tra loro ci sia stato un flirt durato alcuni mesi Tra Andrea Denver e Elisa De Panicis c’è stato del tenero in passato, ma il fatto che lui abbia negato tutto davanti le telecamere ha fatto davvero infuriare la influencer. Lei, che in passato ha avuto una breve frequentazione anche con Cristiano Ronaldo, ha ammesso di essere rimasta offesa da Andrea, che ha preferito dichiarare che lui e la De Panicis si conoscevano da tempo perché amici. Elisa, infatti, ha raccontato di essere stata a lungo corteggiata da Denver e, solo dopo molto tempo, ha accettato i suoi inviti. “Ero molto distaccata all’inizio. Poi abbiamo iniziato a vederci ripetutamente. Da Miami ogni tanto sono andata a New York, lui ogni tanto veniva a Miami, perché io vivevo là – ha ... Leggi la notizia su ilgiornale

