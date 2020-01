Amici di Maria De Filippi torna il daily su Canale 5 e fa slittare Il Segreto (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un’altra finestra si apre sulla scuola di Maria De Filippi: Amici infatti oltre agli appuntamenti dal lunedì al venerdì alle 13.50 su Real Time, torna nel pomeriggio di Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.20 su Canale 5 con uno spazio di 15 minuti per aggiornare gli spettatori su quanto accade nella scuola nel corso della settimana prima dell’appuntamento consueto del sabato alle 14.10 sempre su Canale 5. Quando e dove va in onda Amici di Maria De Filippi? dal lunedì al venerdì alle 13.50 su Real Time dal lunedì al venerdì alle 16.20 su Canale 5 il sabato alle 14.10 su Canale 5 Quando va in onda Il Segreto? Questa novità comporta però uno slittamento di 15 minuti nella programmazione della soap opera Il Segreto che da questa settimana non andrà più in onda alle 16.20 ma alle 16.35 su Canale 5. Qui sotto l’anticipazione delle puntate della settimana dal 12 al 17 ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

