Tiro con l’arco, World Series 2020: Australia dominatrice della gara di Sydney con 9 medaglie su 12 conquistate (Di domenica 12 gennaio 2020) Si è conclusa oggi a Sydney (Australia) la quinta tappa di World Series di Tiro con l’arco. La manifestazione, svoltasi da venerdì 10 a domenica 12 gennaio ha visto in scena arcieri provenienti da tutto il mondo schierarsi nelle discipline dell’arco ricurvo e del compound maschili e femminili. Nelle giornate di venerdì e sabato si sono svolte rispettivamente i tiri di allenamento riservati a tutti e le qualificazioni alla fase finale della competizioni e nella giornata di oggi sono andate in atto tutte le finali per l’oro e per il bronzo di tutte le discipline. Dopo la splendida tappa di Roma, con l’incredibile trionfo dell’azzurro Marco Galiazzo ai danni del numero uno del ranking Brady Ellison, tutte le nazioni si sono presentate quindi al primo appuntamento di questo 2020 cruciale, con le Olimpiadi di Tokyo sullo sfondo e un torneo preolimpico in cui ... Leggi la notizia su oasport

