Thailandia, torna da una vacanza e scopre di avere malattia rara (Di domenica 12 gennaio 2020) Thailandia, torna da una vacanza e scopre di avere una malattia piuttosto rara Bruttissima scoperta per un uomo di Treviso di 45 anni al rientro in Italia dopo una vacanza in Thailandia. L’uomo aveva deciso di trascorrere le vacanze natalizie in terra asiatica, in un viaggio tipico tra bellezze naturalistiche e culturali. Il periodo invernale, … L'articolo Thailandia, torna da una vacanza e scopre di avere malattia rara proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

GGirls_X18 : Vacanze in Thailandia: torna con un'infezione sessuale rara - Roberta67225038 : RT @AngeloRindone: Non potrete capire mai quanto mi dispiaccia. ?? Vacanza sessuale in Thailandia, torna a Treviso con una rara forma di go… - RPiconcelli : RT @AngeloRindone: Non potrete capire mai quanto mi dispiaccia. ?? Vacanza sessuale in Thailandia, torna a Treviso con una rara forma di go… -