Ricchi e poveri in Italia, il divario è sempre più ampio (Di domenica 12 gennaio 2020) Il 20% dei cosiddetti Ricchi contano su un reddito sei volte superiore al quintile più in difficoltà. L’Italia ha il rapporto peggiore tra i Paesi europei. Aumenta ancora di più il divario tra i Ricchi e i poveri residenti in Italia. Questo è quanto viene fuori dall’ultima indagine condotta da Eurostat in tutti i Paesi … L'articolo Ricchi e poveri in Italia, il divario è sempre più ampio proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Agenzia_Ansa : In Italia il divario tra ricchi e poveri sale ad oltre sei volte. Bolzano è la provincia con meno differenza di red… - AndreaOrlandosp : Eurostat ci dice che tra i grandi paesi europei l’Italia è quello con il divario più alto tra ricchi e poveri. Con… - NicolaMorra63 : Su questo si deve lavorare. Le differenze non devono essere enfatizzate, le distanze devono essere ridotte.… -