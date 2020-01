Qaboos bin Said Al Said è morto: chi era il sultano dell’Oman (Di domenica 12 gennaio 2020) Qaboos bin Said Al Said è morto: chi era il sultano dell’Oman In uno scenario più che mai rovente, il Medio Oriente perde un attore silenzioso ma conciliatore: parliamo di Qaboos bin Said Al Said, sultano del piccolo Stato dell’Oman. Ecco chi fu il sultano (che governò sull’Oman per 50 anni) di uno degli Stati più stabili dell’intera regione. Un sultanato non convenzionale Qaboos (nato il 18 novembre del 1940) successe a suo padre Said Bin Taimur grazie ad un golpe di Stato, orchestrato con la complicità dei britannici. Qaboos, educatosi nel Regno Unito, fu visto come una minaccia (evidentemente, non senza una certa ragione) dal padre Said. Considerata l’epoca in cui avvenne il colpo di Stato (parliamo del 1970), i britannici avevano tutto l’interesse nel portare una personalità fidata alla guida di uno Stato sì piccolo, ma dall’alto ... Leggi la notizia su termometropolitico

