Nocera Superiore, investito dal treno mentre attraversa i binari: illeso per miracolo (Di domenica 12 gennaio 2020) Un giovane di circa 21 anni è stato travolto da un treno nella stazione di Nocera Superiore (Salerno) nel pomeriggio di oggi, 12 gennaio. L'incidente mentre stava attraversando i binari per raggiungere il convoglio che era in partenza sulla banchina opposta. Il ragazzo, soccorso e trasportato in ospedale, è rimasto miracolosamente illeso. Leggi la notizia su napoli.fanpage

salernotoday : Nocera, è in ritardo ed attraversa i binari: rischia di essere travolto da un altro treno - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea Napoli - Nocera – Salerno, via Cava: circolazione in progressiva ripresa a No… - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea Napoli - Nocera – Salerno, via Cava: circolazione parzialmente ripristinata a… -