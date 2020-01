Napoli, Antonio Corbo critica Gennaro Gattuso: “Non pensa ad un intervento tattico” (Di domenica 12 gennaio 2020) L’editorialista de La Repubblica, Antonio Corbo, ha criticato pesantemente Gennaro Gattuso dopo il tonfo del Napoli in casa della Lazio. “L’allenatore si agita troppo davanti alla panchina. Non si accorge che Callejon sverna sulla destra facendo riposare Radu e Lulic, né pensa ad un intervento tattico per elevare la pericolosità del Napoli. Il cambio scolastico sarebbe Lozano con la sua effervescenza per l’ingrigito Callejon. Razionale anche inserire Llorente per affiancare o sostituire lo spento Milik. Magari consolidare le fasce con Zielinski a sinistra davanti a Mario Rui discreto ma sempre propositivo, Insigne già al centro può fare da sottopunta dietro Llorente, Lozano a destra: sarebbe un buon 4-2-3-1″. A meno di un mese dal suo approdo sulla panchina azzurra, “Ringhio” viene già contestato. Finora il bilancio è di 3 sconfitte e una sola ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

