LIVE Biathlon, Mass start femminile Oberhof 2020 in DIRETTA: Eckhoff tenta la fuga, Wierer 10ma e Vittozzi 21ma (Di domenica 12 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA Mass start MASCHILE DI Biathlon DALLE 14.30 (12 GENNAIO) 13.02: Dunque davanti ci sono le più forti nel fondo, ovvero Eckhoff e Herrmann, intanto Wierer, sfruttando anche il lavoro di Makarainen, che è con lei, si sta avvicinando alle atlete che la precedono in vista del secondo poligono. L’azzurra è ottava a 30″1, mentre la norvegese Roeseiland è 16ma a 42″3. Vittozzi 21ma, sempre con lo stesso ritardo. 13.00: Ai 4.5 km Eckhoff ed Herrmann fanno copia di testa, mentre Wierer tiene un bel passo con 30″1 di ritardo. La norvegese si è un po’ rialzata, mentre Vittozzi è sempre 21ma a 1’03″1. 12.58: Al rilevamento dei 3.3 km Eckhoff tenta di scappare con 6″0 su Herrmann. Segue l’altra tedesca Hinz a 7″0. Wierer è nona a 32″1, mentre Vittozzi è ... Leggi la notizia su oasport

