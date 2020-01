La canapa sarà lanciata nello spazio per studiarla in assenza di gravità (Di domenica 12 gennaio 2020) La cannabis alla conquista dello spazio grazie al progetto di due aziende americane che vogliono mandare delle colture di cellule di canapa sulla Stazione Spaziale Internazionale per studiarne il comportamento in assenza di gravità per poi riportarle sulla terra e analizzarne i cambiamenti per possibili nuove applicazioni. Mentre in Italia il dibattito è fermo agli anni '30. Leggi la notizia su fanpage

