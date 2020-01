Eccessi meteo con CALDO ANOMALO in Europa, prima della svolta invernale (Di domenica 12 gennaio 2020) Ci troviamo dinanzi ad un gennaio molto mite e dal sapore tutt'altro che invernale, con clima completamente fuori dai ranghi un po' su tutta l'Europa. Ben sappiamo che la causa è il Vortice Polare troppo intenso, che trattiene il freddo sul Circolo Polare Artico, senza permettere espansioni più a sud. Gli Eccessi climatici, con le continue rimonte dell'anticiclone sub-tropicale verso l'Europa, sono all'origine di fioriture precoci e anticipate in molte parti dell'ovest Europa e persino in Inghilterra dove sbocciano le rose persino nei dintorni di Londra. Anche in Italia non è mancato certo il tepore in questa prima parte di gennaio, anche se attualmente affluisce aria più fredda richiamata dai Balcani, per effetto di una debole lacuna depressionaria annidata sulle vicine coste nord-africane. Ora l'anticiclone tenderà di nuovo a rinforzare in settimana e a trainare ... Leggi la notizia su meteogiornale

