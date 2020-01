Domenica In, scontro Venier-D’Agostino con “frecciata” su Fabrizio Frizzi (Di domenica 12 gennaio 2020) Lite al calor bianco nello studio di Domenica In tra Mara Venier e Roberto D’Agostino a proposito di Amadeus e la conduzione del Festival di Sanremo… Il Festival di Sanremo 2020 è ormai alle porte: non a caso lo storico evento è stato al centro dell’ultima puntata di Domenica In. Nel salotto pomeridiano di Rai … L'articolo Domenica In, scontro Venier-D’Agostino con “frecciata” su Fabrizio Frizzi è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

Domenica In - scontro tra Paolo Fox ed Alessandro Haber : “Se puoi andare - vattene” : Ieri pomeriggio a “ Domenica In”, l’astrologo Paolo Fox e l’attore Alessandro Haber sono stati protagonisti di uno scontro verbale, in diretta tv. Acceso diverbio, durante la puntata andata in onda ieri pomeriggio su Raiuno di “ Domenica In”. Ospite della trasmissione, condotta da Mara Venier, è stato l’astrologo Paolo Fox che, come di consueto, per ogni […] L'articolo Domenica In, scontro tra Paolo ...

Scontro tra Paolo Fox e Alessandro Haber : toni accesi a “ Domenica In” : Mara Venier definisce Alessandro Haber come un uomo libero. Il suo carattere, esposto dinnanzi alle telecamere ha sempre dato prova di quella genuina libertà che caratterizza la stessa personalità dell’attore. Haber , ospite durante l’ultima puntata dell’anno di “Domenica In” ha spiegato infatti che, indipendentemente dalle circostanze, lui espone sempre la sua verità. In merito a questo c’è da dire quanto tale ...

Spal - Paloschi : «Felice per il gol. Domenica scontro importantissimo» : L’attaccante della Spal Paloschi ha parlato al termine della sfida di Coppa Italia contro il Lecce: «Felice per il gol» Alberto Paloschi ha commentato la vittoria ottenuta nel quarto turno eliminatorio di Coppa Italia contro il Lecce: «Sono felice del gol ma soprattutto della prestazione della squadra. Volevamo iniziare bene e ci siamo riusciti. Domenica ci sarà uno scontro diretto importantissimo, vogliamo fare risultato». «Cerco di ...

pricut : E' SCONTRO AL VERTICE PER IL VOLLEY BELLIZZI: TRASFERTA SUL CAMPO DI PIANURA. MENEGHETTI: 'ABBIAMO RICARICATO LE PI… - PremierShowIT : Il 22º turno di #PL partirà con l'anticipo di Bramall Lane tra Sheffield United e West Ham. Sabato in scena il derb… - ekuonews : Volley, per la BlueItaly Pineto domenica scontro al vertice del girone E -