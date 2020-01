Convocati Lecce per il Parma: ecco l’elenco scelto da Liverani (Di domenica 12 gennaio 2020) Il Lecce domani affronterà il Parma: ecco i Convocati di Liverani per il match contro i gialloblu. Si registrani diverse assenze Il Lecce domani affronterà il Parma. Attraverso il sito ufficiale, la società salentina ha reso noto l’elenco dei Convocati per la sfida contro il gialloblù. Tanti gli assenti per Liverani, che recupera Lapadula. L’elenco dei Convocati Portieri: Gabriel, Vigorito, Chironi. Difensori: Riccardi, Vera, Lucioni, Donati, Rossettini, Meccariello, Gallo, Laraspata, Dell’Orco. Centrocampisti: Petriccione, Mancosu, Falco, Deiola, Rispoli, Maselli, Tachtsidis Attaccanti: Lapadula, Dubickas, Baba Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

