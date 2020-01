Aurora Ramazzotti, il video sensuale e romantico alle Maldive con Goffredo Cerza (Di domenica 12 gennaio 2020) Il video alle Maldive di Aurora Ramazzotti Aurora Ramazzotti innamorata in vacanza, condivide un video che la ritrae alle Maldive con il fidanzato, Goffredo Cerza, in scatti sensuali, intimi e romantici. Il filmato immortala i due abbracciati al mare e in acqua mentre il padre di lei, il cantante Eros Ramazzotti, si rilassa nel resort di cui sono stati ospiti per le vacanze di Natale. “Ho avuto la fortuna di iniziare il 2020 insieme alle persone che amo. Questo video è un piccolo riassunto dell’energia positiva che mi ha donato quest’isola. Grazie” scrive Aurora Ramazzotti su Instagram per commentare il filmato. Momenti romantici nel mare cristallino delle Maldive, in cui la coppia sembra più innamorata che mai. Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza fanno coppia fissa dal 2016. In un’intervista rilasciata nel 2019, Aurora Ramazzotti ha raccontato ... Leggi la notizia su tpi

