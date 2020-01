Atterra con l’elicottero tra le auto – Il video da non credere (Di domenica 12 gennaio 2020) Atterra con un elicottero su una superstrada e non riesce a causare incidenti. Un’autentica “prodezza” quella compiuta da un pilota americano Per la serie storie vere, fatti incredibili ma realmente accaduti, oggi vi vogliamo raccontare una vicenda accaduta negli Stati Uniti la scorsa estate. Devono essersi spaventati parecchio gli automobilisti che stavano percorrendo indisturbati, con … L'articolo Atterra con l’elicottero tra le auto – Il video da non credere proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

VS__Women : Attacca Cernoia, Kunisawa la atterra con un calcione: rigore per la #JuventusWomen! #TavagnaccoJuve