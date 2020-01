VIDEO Nicol Delago seconda nella discesa di Altenmarkt, strepitoso podio dell’azzurra (Di sabato 11 gennaio 2020) Nicol Delago ha conquistato un meraviglioso secondo posto nella discesa di Altenmarkt, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. L’azzurra si è esaltato sul pendio austriaco ed è riuscita a salire sul podio, battuta soltanto dalla svizzera Corine Suter. Di seguito il VIDEO della gara di Nicol Delago, seconda nella discesa di Altenmarkt. VIDEO Nicol Delago, seconda discesa Altenmarkt: CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse Leggi la notizia su oasport

Eurosport_IT : NICOL DELAGO VOLA! L'azzurra è seconda nella discesa di Altenmarkt-Zauchensee, che spet-ta-co-lo????????… - ilbosch : RT @Eurosport_IT: NICOL DELAGO VOLA! L'azzurra è seconda nella discesa di Altenmarkt-Zauchensee, che spet-ta-co-lo???????? #EurosportSCI htt… - Rosario_Cal : RT @Eurosport_IT: NICOL DELAGO VOLA! L'azzurra è seconda nella discesa di Altenmarkt-Zauchensee, che spet-ta-co-lo???????? #EurosportSCI htt… -