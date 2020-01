Uomo trova il cane abbandonato sul ciglio della strada (Di sabato 11 gennaio 2020) Era un giorno come gli altri per un Uomo di Los Angeles, che stava andando a lavoro. Durante il tragitto, sul ciglio della strada, ha notato una cuccia, che il giorno prima non c’era. Ha deciso di fermarsi e quando ha aperto il tabellone, ha scoperto che dentro c’era un cane abbandonato e ferito. Il signore sapeva che non poteva far finta di nulla e per questo, non sapendo cosa fare ha chiamato subito gli agenti di polizia e gli ha raccontato tutto. Era stato chiuso lì dentro e non poteva proprio uscire da solo. I poliziotti si sono recati subito su quella strada, ma la scena che si sono trovati davanti, è stata davvero straziante. Nessuno di loro l’avrebbe mai potuto immaginare. All’interno della cuccia, c’era il cane, con delle ferite visibili su tutto il suo corpo ed ovviamente, anche molto spaventato, a causa di ciò che gli era capitato. Gli agenti, ... Leggi la notizia su bigodino

