Uomo in manette nel calendario: la sinistra attacca la polizia (Di sabato 11 gennaio 2020) Federico Garau Duro attacco contro la scelta della polizia locale di inserire l'immagine di un Uomo in manette, di spalle e pertanto non riconoscibile, sulle pagine del calendario 2020 Si è scatenata una vera e propria tempesta mediatica nei confronti della polizia locale di Sesto San Giovanni (Milano), a causa della scelta ritenuta inappropriata da parte dell'opposizione di sinistra di inserire l'immagine di un arresto effettuato dagli agenti tra le pagine del calendario per il 2020. Una foto che era stata caricata tempo addietro dal sindaco di Sesto San Giovanni Roberto di Stefano sulla propria pagina personale Facebook e che aveva già allora sollevato un vespaio di polemiche. Nell'immagine, tuttavia non viene esplicitamente visualizzato il volto dell'individuo tratto in arresto, dato che si tratta di uno scatto effettuato alle spalle della scena immortalata dall'autore. ... Leggi la notizia su ilgiornale

