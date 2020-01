Serie A, sabato di grandi emozioni: Ibrahimovic titolare a Cagliari, Lazio-Napoli e Inter-Atalanta (Di sabato 11 gennaio 2020) Grande sabato di Serie A con tre match: alle 15 Cagliari-Milan, poi Lazio-Napoli. In serata Inter-Atalanta. Ultima giornata del girone d’andata di Serie A con in palio il titolo di campione d’inverno. Serie A, i match di sabato Il 19° turno si apre alle 15.00 con Cagliari-Milan, alle 18 all’Olimpico Lazio-Napoli, si chiude a San Siro in serata con Inter-Atalanta. Fonte foto: https://www.facebook.com/SerieA Cagliari-Milan, Ibrahimovic dal 1′ La gara della “Sardegna Arena” Cagliari-Milan è attesissima per vedere all’inizio Zlatan Ibrahimovic: lo svedese, dopo il mezzo tempo scarso contro la Sampdoria, è pronto a “riprendersi” la scena con i rossoneri, in coppia con il giovane Leao. Pioli sembra andare verso il cambio modulo: 4-4-2 con Castillejo e Calhanoglu sulle fasce e Kessié in mezzo. Maran recupera alcuni ... Leggi la notizia su newsmondo

