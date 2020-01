Serie A, Lazio-Napoli 0-0 (LIVE). Cagliari-Milan 0-2 (Di sabato 11 gennaio 2020) Serie A, i risultati di sabato 11 gennaio 2020. Milan in campo contro il Cagliari. Due big match in programma: Lazio-Napoli e Inter-Atalanta. ROMA – Serie A, i risultati di sabato 11 gennaio 2020. Il pomeriggio si apre con la vittoria del Milan in casa del Cagliari. Serie A, i risultati di sabato 11 gennaio 2020 Di seguito i risultati delle sfide di Serie A di sabato 11 gennaio 2020 (LA CLASSIFICA) Cagliari-Milan 0-2Lazio-Napoli 0-0Inter-Atalanta (ore 20:45) Serie A, Lazio-Napoli: risultato, marcatori e tabellino Lazio-Napoli 0-0 Marcatori: Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari M., Milinkovic-Savic S., Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne L. All. Gattuso Serie A, Cagliari-Milan: risultato, ... Leggi la notizia su newsmondo

