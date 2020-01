Rousseau, terza via e leadership. La difesa di Di Maio (Di sabato 11 gennaio 2020) "Ora non va più bene niente, neanche il capo politico e Rousseau, ma molti di voi sono stati eletti proprio grazie alla piattaforma". È stato solo un passaggio quello di Luigi Di Maio, durante l'assemblea congiunta di giovedì, riguardo alle richieste avanzate in un documento firmato da tre senatori (ma preparato da sette pentastellati) e che trova comunque un più ampio consenso nel gruppo di palazzo Madama. Tutto è migliorabile - ha spiegato ancora secondo quanto riferiscono i presenti - ma non è il modo di farlo sui giornali nè il metodo giusto, aspettiamo gli Stati generali. L'appuntamento importante dunque per M5s sarà quello: si terrà tra il 13 e il 15 marzo, ma fino ad allora - soprattutto dopo il voto in Emilia - non si escludono nuovi scossoni. E non solo quelli legati all'abbandono di altri deputati che confluiranno in 'Eco'. Fioramonti è pronto a costituire il nuovo soggetto ... Leggi la notizia su agi

fisco24_info : Rousseau, terza via e leadership. La difesa di Di Maio: 'Ora non va più bene niente, neanche il capo politico e Rou… - Agenzia_Italia : Rousseau, terza via e leadership. La difesa di Di Maio - asaggese_ : @BiondoNik 'La terza questione riguarda la piattaforma Rousseau: si chiede che diventi uno strumento gestito dal Mo… -