Previsioni Meteo: weekend con più nubi e locali piogge al Sud. Calo termico con intensificazione dei venti di Grecale (Di sabato 11 gennaio 2020) Previsioni Meteo – Qualche piccolo fastidio all’alta pressione nel corso del fine settimana appena iniziato. Niente di particolarmente significativo, i valori barici continuano a essere medio-alti su gran parte del Paese e con prevalente stabilità. Tuttavia, una circolazione depressionaria che da giorni è in azione sul territorio nordafricano e sul Mediterraneo meridionale, influirà parzialmente sulle condizioni del tempo per il weekend e anche per qualche giorno a seguire. Più nello specifico, questa azione instabile salirà leggermente di latitudine verso i nostri settori meridionali richiamando correnti orientali un po’ più spinte verso le nostre regioni del medio-basso Adriatico e meridionali, comportando un aumento di nubi progressivo e qualche debole pioggia sparsa. Ma vediamo più nel dettaglio l’evoluzione per oggi è poi per la giornata di domani, ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

