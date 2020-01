Oman, addio a Qaboos bin Said Āl Said, il sultano illuminato (Di sabato 11 gennaio 2020) sultano Qaboos bin Said Āl Saidsultano Qaboos bin Said Āl Saidsultano Qaboos bin Said Āl Saidsultano Qaboos bin Said Āl Saidsultano Qaboos bin Said Āl Saidsultano Qaboos bin Said Āl SaidPace, accoglienza, ospitalità e tanta bellezza architettonica e naturale nella nazione dall’incantevole vento caldo che sparge il profumo dell’incenso, ricavato dalla resina della Boswellia sacra, l’albero che cresce nella regione di Salalah, città da cui arrivava uno dei re Magi. Tutto questo è oggi l’Oman, Paese sospeso tra passato e futuro, dove le usanze di un tempo si mescolano a uno sguardo contemporaneo verso il resto del mondo. Merito dei 50 anni di regno del sultano Qaboos bin Said Āl Said, uno dei più pacifici e illuminati dell’Islam, morto ieri a 79 anni, dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. Una notizia che ha lasciato dolore nel cuore di chiunque ha messo piede in questa terra ... Leggi la notizia su vanityfair

