Mercato, visite mediche per Lobotka e Kjaer, primi acquisti di Napoli e Milan (Di sabato 11 gennaio 2020) primi colpi di Mercato: Stanislav Lobotka e Simon Kjaer stanno svolgendo le visite mediche per Napoli e Milan. Manca solo l’ufficialità e poi Stanislav Lobotka e Simon Kjaer saranno due nuovi giocatori, rispettivamente, di Napoli e Milan. visite mediche Entrambi i giocatori stanno svolgendo le visite mediche di rito. Il 25enne slovacco è a Villa Stuart, a Roma, mentre il 30enne danese si trova alla clinica Milanese La Madonnina. Dopo, le firme per i nuovi club. https://www.youtube.com/watch?v=VeEhINZKytA Lobotka al Napoli Il Napoli di De Laurentiis si appresta così a dare a mister Gattuso il primo rinforzo. Lobotka, classe ’94, arriva dal Celta Vigo per 20 milioni di euro più quattro di bonus. Dopo le visite mediche la firma al contratto quinquennale da due milioni netti a stagione. Questo pomeriggio alle 18 il nuovo giocatore dei partenopei è ... Leggi la notizia su newsmondo

