Matteo Salvini di nuovo contro Roberto Saviano: “Per me vale zero” (Di sabato 11 gennaio 2020) "Un pensiero affettuoso e commosso alla Gazzetta di Reggio che è l’unico organo di informazione che è riuscito, mi dicono, a scrivere che la piazza era mezza vuota. Va bene così, la Gazzetta di Reggio per me vale Fazio e Saviano, zero, zero, zero": Matteo Salvini torna ad attaccare Roberto Saviano e Fabio Fazio mentre polemizza con la Gazzetta di Reggio, che aveva ironizzato sul "cambio di casacca" del leader leghista durante la campagna elettorale in Emilia. Leggi la notizia su fanpage

Giorgia Meloni sulla Gregoretti si schiera con Matteo Salvini : "Anche Fratelli d'Italia scende in piazza" : Sul caso Gregoretti anche Giorgia Meloni difende Matteo Salvini . L'annuncio arriva via Twitter e dà inizio a una vera e propria battaglia contro chi vuole processare l'alleato di centrodestra: " Matteo Salvini , anche Fratelli d'ItaIia pronta a scende re in piazza per il caso Gregoretti . Tutto il centr

Bruno Vespa - la mossa di Pd e M5s per ostacolare Matteo Salvini : "Una legge proporzionale ad hoc" : Il taglio ai parlamentari non conviene a nessuno. Parola di Bruno Vespa che evidenzia come, fra i 945 parlamentari in carica, saranno pochissimi quelli che tornando alle loro precedenti occupazioni avrebbero un prestigio e una retribuzione comparabili agli attuali". Proprio alla luce di questo è com

Trattativa Lega Russia - la testimone Irina e i segreti dell'incontro di Matteo Salvini a Mosca : Ha fatto da traduttrice nell'incontro riservato tra l'ex ministro leghista e il vicepremier russo Kozak. E ha aiutato Savoini con Gazprom. Ecco perché è una teste chiave la donna sentita dalla procura di Milano nell'inchiesta sulla Trattativa del 18 ottobre 2018 per finanziare la Lega con soldi russi. La Trattativa Lega - Russia : ecco le carte segrete"

Il Viminale non paga più la "Bestia" di Matteo Salvini. E risparmia mezzo milione di euro : La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese si libera dello staff scelto dal leghista suo predecessore e opta per una squadra molto più ridotta. Che costa un quinto Rocco Casalino guadagna il doppio di Conte: ecco i nuovi costi degli staff di Palazzo Chigi " Il super staff di Luigi Di Maio agli Esteri: costa il doppio di quello dei suoi predecessori "

Russiagate - la testimone Irina e i segreti dell'incontro di Matteo Salvini a Mosca : Ha fatto da traduttrice nell'incontro riservato tra l'ex ministro leghista e il vicepremier russo Kozak. E ha aiutato Savoini con Gazprom. Ecco perché è una teste chiave la donna sentita dalla procura di Milano nell'inchiesta sulla trattativa del 18 ottobre 2018 per finanziare la Lega con soldi russi. La trattativa Lega-Russia: ecco le carte segrete"

Interrogata Irina Aleksandrova : era presente all’incontro tra Matteo Salvini e il vicepremier russo : La giornalista russa Irina Aleksandrova è stata ascoltata ieri sera dai pm. Era presente all'incontro a Mosca tra l'allora vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini e il suo omologo russo Dimitry Kozak. La sua deposizione potrebbe aver chiarito ai pm milanesi che indagano sul cosiddetto caso Moscopoli di cosa si è parlato, davvero, in quell'incontro.Continua a leggere

Sondaggi elettorali - la minaccia al governo non arriva da Matteo Salvini : Sondaggi elettorali : a due settimane dal voto in Emilia Romagna e Calabria che si annuncia decisivo per molti, emerge un dato davvero sorprendente. I Sondaggi elettorali non sempre azzeccano tutto. Ma in questo momento, a due settimane dalle Regionali in Emilia Romagna e Calabria, disegnano un quadro che per l’attuale allenaza di governo è preoccupante. […] L'articolo Sondaggi elettorali , la minaccia al governo non arriva da Matteo ...

Vittorio Feltri - processate Matteo Salvini e perderete le elezioni ovunque : Sappiamo benissimo come stanno le cose: Salvini è odiato da tutti i partiti in difficoltà. Lui cresce nei sondaggi e minaccia di stravincere ad ogni elezione, pertanto i suoi avversari non sanno più come contenerne l' avanzata. Lo criticano, lo sbeffeggiano, lo accusano di ubriachezza molesta perch

Matteo Salvini festeggia i suoi risultati… sui social : “Su Tik Tok siamo a 200mila - siamo più vivi che mai” : Matteo Salvini festeggia . Ha diminuito le tasse come più volte promesso durante la eterna campagna elettorale? Macché. Per i numeri raggiunti sui suoi social network. Tra un lip-sync discutibile, un selfie direttamente dal Papeete Beach e una foto di un piatto di cappelletti in brodo, al grido di “prima gli italiani”, Salvini (più di qualunque altro leader politico) usa i social per comunciare e fare campagna elettorale. “ siamo arrivati a ...

Monia Faltoni del Pd : " Matteo Salvini vada a dormire col gas aperto". Lui risponde : "Roba da matti" : Se Matteo Salvini ha l'influenza oltre alla tachipirina può fare questo: "Lasciare il gas aperto e andare a dormire ". Parola di Monia Faltoni , del Pd del Comune di Prato, che sul suo profilo Facebook ha rilanciato un post molto offensivo e pesante nei confronti del leader della Lega che sui social c

Gregoretti - Carlo Calenda sta con Matteo Salvini : "Lo scarico di responsabilità è sbagliato" : Carlo Calenda non ha dubbi. Sul caso della nave Gregoretti lui si schiera dalla parte di Matteo Salvini e quindi contro l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro dell'Interno. Ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Rai tre, il leader di Azione ha dichiarato: "Quell'atto politico era

Gregoretti - Pd e M5s studiano di notte pur di trovare il modo di rinviare il voto su Matteo Salvini : La maggioranza di governo formata da Pd e M5s è ridotta davvero male, sta facendo di tutto per trovare un cavillo che consenta il rinvio del voto su Matteo Salvini per il caso Gregoretti . Secondo le fonti parlamentari, dem e grillini avrebbero passato una notte intera a studiare nel dettaglio il reg

Stefano Bonaccini attacco durissimo a Matteo Salvini “Sono sicuro che presto il leader della Lega scomparirà” : Un durissimo attacco quello di Stefano Bonaccini , governatore uscente della regione Emilia Romagna, nei confronti di Matteo Salvini . In questi ultimi giorni Matteo Salvini sta girando in lungo e in largo l’Emilia Romagna per cercare di battere Stefano Bonaccini e il centrosinistra e far diventare nuovo governatore la senatrice Lucia Borgonzoni. Bonaccini è stato a Forlì e ha tenuto un comizio in piazza durante il quale ha detto che: ...

Matteo Salvini diventa un cinghiale sui manifesti affissi a Torino : Questa volta non si tratta della bravata di qualche writer, tantomeno di una delle opere di street art del noto TvBoy. A Torino, durante la notte tra l’8 e il 9 gennaio, sono comparsi dei manifesti che si prendono gioco di Matteo Salvini, segretario federale della Lega. Sui cartelloni, affissi sui muri degli edifici nei pressi di Palazzo Nuovo (sede universitaria della facoltà di scienze umanistiche), si vede un Salvini trasformato in un ...

