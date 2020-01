Malpensa, esagitato nigeriano con tubo di ferro ferisce due agenti (Di sabato 11 gennaio 2020) Federico Garau Lo straniero, con permesso di soggiorno scaduto e in attesa di protezione internazionale, era già in cura per conclamati problemi di natura psichiatrica Completamente fuori di sè, si è recato negli uffici della polizia di frontiera dell'aeroporto di Malpensa stringendo in mano un lungo tubo di ferro per chiedere protezione, salvo poi avventarsi direttamente contro gli stessi agenti che tentavano di portargli via l'arma improvvisata. Protagonista in negativo dell'ennesimo episodio di aggressione nei confronti di rappresentanti delle forze dell'ordine impegnati nell'esercizio delle proprie funzioni è un nigeriano di 31 anni, tale O.I., risultato in possesso di un permesso di soggiorno scaduto da tempo ed in attesa di rinnovo. Come riferito dalla stampa locale, l'episodio si è verificato nella giornata dello scorso giovedì 9 gennaio, all'interno della sala ... Leggi la notizia su ilgiornale

