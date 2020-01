Luigi Favoloso, il personal trainer di Moric: “È successo un fatto gravissimo” (Di sabato 11 gennaio 2020) Si infittisce il mistero della scomparsa di Luigi Favoloso, nonostante Loredana, la madre dell’ex gieffino abbia ritirato la denuncia di scomparsa. La donna ha ricevuto in questi giorni una mail dal figlio, in cui quest’ultimo le avrebbe fatto sapere che sta bene. Eppure ora, a Pomeriggio 5, entra in scena Nathan, il personal trainer della compagna di Favoloso, Nina Moric, il quale sostiene di essere a conoscenza di alcuni fatti che hanno poi condotto alla scomparsa di Luigi. Qualcosa di gravissimo sarebbe accaduto tra la Moric e Favoloso. punta anche il nome dell’ex della modella croata. Nathan non risparmia i dettagli e fa il nome anche dell’ex della modella croata. “Fabrizio Corona è abbastanza inc***ato con Luigi Favoloso“. Ad alzare la tensione spunta fuori anche una minaccia di suicidio. Cosa è successo prima della scomparsa di Luigi Favoloso? Dopo la notizia del ... Leggi la notizia su thesocialpost

