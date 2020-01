LIVE Germania-Olanda 2-0 volley femminile, Preolimpico 2020 in DIRETTA: tedesche ad un passo dalla Finale! (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e TV delle semifinali 3-2 Orthmann veramente devastante questa sera, ancora un attacco in mezzo al muro per lei. 2-2 Invasione a rete per Weitzel. 2-1 Daalderoop continua a macinare e trova un mani-out determinante. 2-0 Pallonetto di Lippmann ed è subito break. 1-0 Si riparte con un attacco piazzato di Orthmann. 25-23 Si insacca la fast di Orthmann, Germania in vantaggio 2-0! 24-23 Buijs non ci sta e abbatte Orthmann in difesa. 24-22 Fast vincente di Scholzel, due set-point per le tedesche. 23-22 Errore al sevizio di Lippmann. 23-21 Attacco vincente di Orthmann da posto quattro, attenzione a questo break che potrebbe essere fondamentale. 22-21 Mani-out di Lippmann. 21-21 De Kruijf fa la voce grossa e stampa una murata su Lippmann dopo uno scambio infinito. 20-20 Il match sta salendo d’intensitá, difese da una parte e ... Leggi la notizia su oasport

