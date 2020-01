Le 10 cose da ricordare di Lazio-Napoli (Di sabato 11 gennaio 2020) Uno. Minuto 13. Il colpo alla testa preso da Ospina in in contrasto con Milinkovic Savic. Cinque minuti dopo non sembra ancora essersi ripreso e dalla panchina si alza a riscaldarsi Karnezis, poi uscirà con i pugni a liberare confortando tutti. Due. Minuto 26. In fase di impostazione dal basso, Fabián perde un pallone a ridosso dell’area di rigore, come si diceva una volta: sprezzante del pericolo. Sono sempre più frequenti le amnesie tecniche del miglior giocatore degli ultimi Europei Under 21. Il segno di una mancanza di serenità. Tre. Minuto 28. La punizione di Insigne che fa salire le pulsazioni a Strakosha. Servirebbe una specie di macchina della verità applicata al calcio per rivelarci quanto fosse volontaria quelle traiettoria arcuata verso la porta e quanto trovata. Il portiere laziale mette la mano. Ventuno possessi di palla persi. Quattro. Minuto 33. L’azione che trasforma ... Leggi la notizia su ilnapolista

