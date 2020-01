Lazio | altra magia | Immobile firma l' 1-0 al Napoli | decima vittoria di fila E' record

Lazio - altra magia : 1-0 al Napoli per la decima vittoria di fila : Un guizzo di Immobile nella "zona Lazio" ovvero dopo l'80° minuto e la Lazio affonda il Napoli, conquistando la decima vittoria consecutiva cher la consolida al terzo posto e fa...

Terremoto a Puerto Rico : un’altra forte scossa spaventa la popoLazione : L’isola di Puerto Rico torna a tremare: dopo il sisma rilevato pochi giorni fa, infatti, una nuova scossa di Terremoto ha colpito la zona di San Juan. A una profondità di 10 chilometri e con una magnitudo di 6.0 gradi sulla scala Richter, il sisma ha diffuso la paura tra la popolazione. La scossa è stata ben avvertita in diverse zone dell’isola: gli strumenti di rilevazione dell’US Geological Survay l’hanno segnalato alle ...

Madonna cancella un’altra data del tour : problemi alle articoLazioni : Ancora problemi per la regina del pop Madonna, che è stata costretta ad annullare un’altro data del suo tour di concerti in Nord America a causa di alcuni problemi alle articolazioni che lascerebbero la cantante in preda a dolori lancinanti durante le esibizioni. L’annuncio è stato dato dalla stessa Madonna nella giornata del 25 dicembre sui propri account social, dove assieme alle due dichiarazioni mostrava un breve video di un ...

Lazio - un'altra Supercoppa - travolta la Juventus : 3-1. Biancocelesti in paradiso : Dall'Italia all'Arabia, la Lazio si conferma bestia nera della Juventus. La sfida di Supercoppa finisce come in campionato: con il trionfo della squadra biancoceleste, che replica il 3-1 dell'Olimpico e alza il primo trofeo stagionale. Un successo meritato, frutto di una prestazione di grande concre

LIVE Rennes-Lazio 1-0 - Europa League 2020 in DIRETTA : Parolo ci prova da fuori - nell’altra partita vantaggio del Cluj : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52′ prova il tiro da fuori Parolo, pallone deviato da un difensore che fa finire fuori il pallone. 50′ LIVE Cluj-CELTIC 1-0: la squadra rumena va in vantaggio con Burca, pessima notizia per la Lazio. 48′ Giallo per Nyamsi per una gomitata su Immobile. 46′ Inizia la ripresa! 19.44 Totalmente fuori dalla partita la Lazio che non riesce a costruire un’azione offensiva ...

Ballando con le stelle 2020 : Milly fa un’altra riveLazione sul nuovo show : Milly Carlucci fa una nuova rivelazione su Il cantante mascherato e si prepara per Ballando con le stelle 15 Periodo pieno di impegni, quello attuale, per Milly Carlucci: la conduttrice di Ballando con le stelle è infatti in giro per l’Italia con il tour di Ballando on the road e, contemporaneamente, sta lavorando alla preparazione del nuovo show, Il cantante mascherato, che condurrà su Rai1 per quattro venerdì sera a gennaio. E da giorni, ...

Lazio : associazioni animaliste - 'sindaco Montopoli di Sabina fermi maltrattatrice' : 'Faccia rispettare ordinanza di detenzione cani e gatti - effettuati 8 sequestri di oltre 450 animali'