La storia del bambino che dorme perterra abbracciato al suo cane (Di sabato 11 gennaio 2020) Ogni bambino dovrebbe avere un tetto sopra la testa, un pasto caldo e un letto in cui poter dormire sognando il suo futuro, ma la foto che ha fatto il giro del web diventando subito virale, ritrae una realtà ben diversa. Accade a Manila nelle Filippine, un bambino viene fotografato mentre dorme sul marciapiede stretto abbracciato al suo piccolo cagnolino. A fotografare i due inseparabili amici è stato un uomo del posto che ha voluto a modo suo, far conoscere a tutti la storia di questo povero bambino senza fissa dimora. (Continua…) La solidarietà si è fatta subito sentire da parte degli abitanti e sono state tantissime le persone che si sono rese più che disponibili ad ospitare i due piccoli amici, anche se nessuno ancora conosce l’identità del bambino. C’è anche chi ha cercato di contattare gli assistenti sociali per cercare di aiutarlo. Una vera gara di ... Leggi la notizia su howtodofor

