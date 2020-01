Katia Ricciarelli: "Ho tentato il suicidio per colpa di un frate" - (Di sabato 11 gennaio 2020) Novella Toloni Ospite di Verissimo la cantante lirica ha svelato di aver avuto un passato difficile, influenzato da un frate le cui attenzioni la spinsero a tentare il suicidio "Fu mia madre a ritrovarmi esanime e a salvarmi", comincia così il doloroso ricordo di Katia Ricciarelli di quando, appena 18enne, cercò di togliersi la vita. La cantante lirica ha ripercorso la sua difficile giovinezza con Silvia Toffanin, ospite della puntata odierna di Verissimo. Un racconto difficile e profondo, a tratti faticoso da ricordare, che ha riportato a gall il dramma vissuto per colpa di un religioso. Katia Ricciarelli ha confessato di aver tentato il suicidio proprio a causa delle attenzioni morbose di una frate benedettino, che lei riteneva un amico ma che in realtà si era trasformato nel suo aguzzino: "Mi trattava come una figlia. Finì per convincermi che la mia vocazione era per la ... Leggi la notizia su ilgiornale

RaiDue : La domenica è #SettimanaVentura ?? Domani ore 11.10 su #Rai2, in studio ci saranno Katia Ricciarelli, Mario Tricca e… - BlitzQuotidiano : Verissimo, Katia Ricciarelli racconta: “Provai a togliermi la vita” - zazoomblog : Katia Ricciarelli incredibile rivelazione: “Ho tentato il suicidio” - #Katia #Ricciarelli #incredibile… -