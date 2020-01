J-Ax, «La mia hit» con Max Pezzali (Di sabato 11 gennaio 2020) «ReAle», il nuovo album di J-Ax«ReAle», il nuovo album di J-Ax«ReAle», il nuovo album di J-Ax«ReAle», il nuovo album di J-Ax«ReAle», il nuovo album di J-Ax«ReAle», il nuovo album di J-Ax«ReAle», il nuovo album di J-Ax«Questo è un brano che racconta metaforicamente i grandi successi da Hit Parade come i grandi amori della vita» racconta J-Ax. «Nella mia testa questo pezzo vuole unire lo spirito degli Articolo 31 e 883 degli albori: ormoni, sentimenti e un po’ di sano cazzeggio». J-Ax presenta così «La mia hit», il primo singolo insieme all’amico e collega Max Pezzali, che anticipa il nuovo progetto discografico «ReAle» in uscita il 24 gennaio 2020: prodotto e distribuito da Sony Music, conta ben 18 inediti e arriva a cinque anni dall’uscita del suo ultimo disco da solista «Il bello d’esser brutti». Il rapper, in questo nuovo album, si fa accompagnare da tanti amici e ... Leggi la notizia su vanityfair

