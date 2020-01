Incendio nella notte alla Benassi di Grugliasco: i titolari non ne sanno nulla (Di sabato 11 gennaio 2020) Un Incendio è divampato nella notte di oggi, sabato 11 gennaio 2020, nella ditta Benassi Ambiente di via Sibona al Gerbido di Grugliasco. nella sede centrale non ne sanno nulla. Violento Incendio nella notte alla Benassi Ambiente di Grugliasco. Ad andare a fuoco, per cause da accertare, sono state gigantesche cataste di carta che stavano … L'articolo Incendio nella notte alla Benassi di Grugliasco: i titolari non ne sanno nulla proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

