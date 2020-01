In Tunisia salta il governo Jemli, stabilità a rischio (Di sabato 11 gennaio 2020) Il governo della Tunisia proposto dal primo ministro incaricato Habib Jemli, un indipendente manovrato dal movimento islamico Ennahda, non ha passato il test della fiducia dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp). Solo 72 voti deputati hanno votato a favore dell’esecutivo proposto, a fronte di 134 voti contrari e tre astensioni. Il lungo discorso di 45 minuti tenuto dall’ex sottosegretario dell’Agricoltura (curiosamente, il terzo sottosegretario di fila a essere indicato come primo ministro dopo Habib Essid e Youssef Chahed) non ha convinto i parlamentari tunisini a votare per la una squadra composta parzialmente da “competenze nazionali”, “tecnici” che in teoria non sono affiliati ai partiti. Determinante è stata la presa di posizione di Qalb Tounes, il partito populista in salsa tunisina guidato dal magnate dei media Nabil Karaoui, proprietario dell’emittente televisiva ... Leggi la notizia su it.insideover

