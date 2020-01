Il logo troppo simile a quello PS4? Jim Ryan ci spiega il perché (Di sabato 11 gennaio 2020) La PS5, la console di nuova generazione di casa Sony ha già iniziato a far parlare di se, sia per le sue caratteristiche che non sono state ancora dichiarate, sia per la sua caratteristica relativa al logo, il quale è estremamente simile a quello della PS4. A dare una risposta a questo mistero è proprio il presidente della Sony, Jim Ryan, il quale ha dichiarato che: “importante dare un senso di coerenza ai prodotti all’interno del marchio e del brand PlayStation”. La scelta ha senso, visto anche il grande successo che ha avuto la precedente console, dando grandi soddisfazioni alla casa sviluppatrice, augurandosi quindi di fare il bis in termini di vendite. L’uscita della console è stabilità per la fine del 2020 e sarà distribuita a livello mondiale, a differenza di quello che successe con la PS4,la quale uscì in occidente tre mesi. In virtù di questo Ryan ha ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

