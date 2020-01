Gnocchi di patate, la ricetta perfetta con e senza uova (Di sabato 11 gennaio 2020) Gli Gnocchi di patate intimidiscono. Gira infatti voce che siano difficili da realizzare, e col fatto che la ricetta prevede un impasto molti temono di dover spendere lo stesso tempo e la stessa energia necessaria, per dire, per realizzare ravioli e tortellini. È tutto il contrario, in realtà, perché a differenza della pasta fatta in casa, il composto di patate e farina va amalgamato manualmente in modo rapido (più si impasta, più gli Gnocchi risulteranno duri) e non prevede tempi di riposo. Al punto che, per preparare la ricetta completa, occorre più o meno lo stesso tempo necessario per realizzare il purè. Realizzare a casa gli Gnocchi di patate è, peraltro, l'unico modo per garantirsi un risultato perfetto: a meno di congelarli (prima ben distanziati su un vassoio, poi dosati nei sacchetti-gelo), gli Gnocchi vanno consumati al massimo ... Leggi la notizia su gqitalia

Accipicchina : Gnocchi di patate - nicelivingspace : RT @chiossimanuela2: Quando scorgi un pacco di gnocchi di patate fatti a Brescia in mezzo a tons di würstel e insaccati di ogni colore e ti… -