Foggia, quarta bomba dall’inizio dell’anno. Distrutto un negozio a Orta Nova dopo la grande manifestazione antimafia di “Libera” (Di sabato 11 gennaio 2020) Un’altra bomba nel Foggiano, all’indomani di una manifestazione antimafia che ha visto la partecipazione di oltre 20mila persone. Un ordigno artigianale è esplosa alle cinque di sabato mattina a Orta Nova, colpendo un negozio di indumenti intimi in corso Aldo Moro. L’esplosione ha provocato molti danni: divelta la saracinesca, distrutta l’insegna, in frantumi le vetrine e parte degli arredi interni. È il quinto atto di violenza dall’inizio dell’anno, dopo un agguato mOrtale a un commerciante d’auto e altri tre attentati dinamitardi. Una serie di eventi che ha colpito duramente la cittadinanza, che venerdì ha reagito con una massiccia partecipazione alla manifestazione antimafia di “Libera” nel capoluogo. Il forte boato di sabato mattina ha causato un grande spavento ai residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, per le ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

