Fine del supporto per Windows 7 dal 14 gennaio, cosa accadrà? (Di sabato 11 gennaio 2020) Fine del supporto per Windows 7, cosa accadrà al tuo PC dal 15 gennaio? Microsoft non fornirà più aggiornamenti di sicurezza gratuiti, ma cosa significa esattamente?Il ciclo di vita degli aggiornamenti di Windows 7 arriverà al termine il 14 gennaio 2020 dopo dieci anni dal lancio del sistema operativo di Redmond.Sono ancora tanti i PC non aggiornati a Windows 10, moltissimi utilizzano ancora XP e altri Windows 7 per l’appunto.Come personalizzare Windows 10, risolvere problemi e usare trucchiFine del supporto per Windows 7 dal 15 gennaioSe utilizzi un PC su cui gira ancora Windows 7, sarai di certo a conoscenza dell’imminente termine al supporto del sistema operativo visto che Microsoft ha avvisato gli utenti di per quasi tutto l’anno passato.La data è fissata al 14 gennaio 2020, questo significa che dal 15 gennaio il tuo OS non riceverà più aggiornamenti di sicurezza ... Leggi la notizia su pantareinews

Mov5Stelle : Alla fine qualche giornalista, con fatica, riesce ad ammettere gli importanti risultati che abbiamo raggiunto in qu… - Inter_Women : ?? | FINE Il forcing delle nerazzurre non abbatte il muro del @florentiasangi: a Solbiate Arno è 0?-0?, si chiude… - angelomangiante : Sembra l'apocalisse. La fine del mondo. Ma non è un film. Il tragico rumore del fuoco nel video mette i brividi. De… -