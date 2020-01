Calciomercato Inter, per la conquista dello scudetto in arrivo tre campioni, Vidal, Eriksen e Giroud (Di sabato 11 gennaio 2020) Marotta sta intensificando i suoi contatti per portare a Milano tre giocatori di altissima qualità che consentirebbero all’Inter di combattere alla pari con la Juventus per la conquista dello scudetto della stagione 2019-2020. Marotta ha intensificato i suoi rapporti con la dirigenza del Tottenham per portare subito in nerazzurro il forte centrocampista offensivo Christian Eriksen. Il giocatore è in scadenza di contratto e sarebbe intenzionato ad arrivare in Italia per giocare nelle file dell’Inter. L’agente del giocatore danese sembra che già sia stato in Italia e abbia già trovato l’intensa con la società nerazzurra. I nerazzurri vorrebbero subito il giocatore ma sarebbero disposti ad aspettare anche la scadenza naturale del contratto. Ma la prima ipotesi sembra la più percorribile. Altro obbiettivo dell’Inter è Arturo Vidal. Il cileno però è molto legato al ... Leggi la notizia su baritalianews

FabrizioRomano : L’agente di Christian Eriksen può arrivare a Milano nelle prossime ore: l’Inter ci prova seriamente per il danese e… - FabrizioRomano : Marotta conferma la linea dell’Inter per Arturo Vidal: “Dipende da tanti fattori, è un giocatore importante per noi… - FabrizioRomano : #Inter incontro in sede con gli agenti di Olivier Giroud: accordo totale con il giocatore sul contratto per 2 anni… -