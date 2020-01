Animali: raro avvoltoio trovato morto in Sicilia (Di sabato 11 gennaio 2020) Un raro avvoltoio Capovaccaio è stato trovato morto a Campobello di Licata, in provincia di Agrigento. Il volatile fa parte di un programma di reinserimento visto che la specie è in via di estinzione e aveva il localizzatore Gps (rimasto in funzione fino al 3 gennaio). Sono in corso indagini all’Istituto zooprofilattico di Palermo. Da anni si lavora per la conservazione dell’avvoltoio capo vaccaio di cui sono rimasti pochi esemplari in Italia e alle Canarie. Da tempo l’Europa finanzia progetti di salvaguardia. Il 9 settembre 2018 una femmina di Capovaccaio, chiamata Clara, era stata uccisa a fucilate a pochi chilometri a nord ovest di Mazara del Vallo (Tp) dopo che era stata liberata a Matera, sei giorni prima, perché potesse migrare in Africa insieme a un’altra femmina, Bianca. Anche in quel caso il volatile era stato ritrovato grazie al gps dai ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

