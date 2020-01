Von der Leyen: libera circolazione chiave per accordo post-Brexit (Di venerdì 10 gennaio 2020) Zagabria, 10 gen. (askanews) – La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha messo in guardia la Gran Bretagna dal fatto che non potrà sperare di avere relazioni commerciali senza frizioni con l’Unione europea dopo la Brexit senza garantire la libera circolazione per gli europei. Lo ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa in Croazia, paese che sta per assumere la presidenza di turno dell’Unione europea. “Per noi è importante che il Regno Unito scelga quanto vicino o non vicino voglia essere con l’Unione europea”, ha avvertito. “L’accesso al mercato unico è ovviamente una precondizione al riconoscimento dei principi regolatori o alle regole se volete avere un accesso fluido al mercato e vice-versa”, ha affermato Von der Leyen. “Se non ci sarà libera circolazione delle persone, non potrà ovviamente ... Leggi la notizia su notizie

