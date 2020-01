Previsioni sull'aviazione negli anni '20 (Di venerdì 10 gennaio 2020) Se dicembre è il mese per stilare bilanci, gennaio è il momento per fare Previsioni per il futuro, tanto più se siamo sulla soglia di una nuova decade. A rischio di essere scontato (e di sbagliare) questo post è dedicato alle novità, alle sfide che dovremo affrontare e a cosa, secondo me, non cambierà nel mondo dell’aviazione civile nei prossimi dieci anni.AutomazioneDi tutte le predizioni che mi accingo a fare questa è la più facile: l’automazione coinvolgerà anche questo settore, in particolar modo tutte quelle operazioni di terra difficili, pericolose o ripetitive. L’idea è di incrementarne l’efficienza, ridurne rischi e i costi (con probabili ricadute, negative, sull’occupazione). Già oggi esistono applicazioni on-line e gate automatici; di qui a qualche anno è probabile ... Leggi la notizia su huffingtonpost

