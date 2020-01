Previsioni meteo Roma 11 e 12 gennaio: temperature in calo nel weekend, minime vicine allo zero (Di venerdì 10 gennaio 2020) Cielo sereno, sole e freddo sono le Previsioni del meteo a Roma per sabato 11 e domenica 12 gennaio. Un weekend all'insegna del bel tempo ma dalle temperature in calo, con minime che si attesteranno in prossimità o pari allo zero. A Roma oscilleranno tra i 2 e i 12 centigradi, le città più fredde saranno Viterbo e Rieti. Leggi la notizia su fanpage

