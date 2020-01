Nel «Dracula» Netflix c'è anche Alec Utgoff, il dottor Alexei Smirnoff di «Stranger Things» (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il nome Alec Utgoff non dirà molto di primo acchito, ma il nickname Smirnoff associato a Stranger Ci sono tanti motivi per amare la miniserie Dracula di Mark Gatiss e Steven Moffat (già creatori di Sherlock), e uno di questi è Alec Utgoff, attore che solo pochi mesi fa, in un'altra serie della piattaforma streaming, ha conquistato il pubblico. Facciamo un passo indietro: la serie in tre episodi, disponibile su Netflix dal 4 gennaio, ha presentato una nuova versione del Principe delle Tenebre, qui interpretato da Claes Bang, noto ai più per il suo ruolo da protagonista in The Square. L'attore olandese, tuttavia, non è certo l'unico volto noto nella serie, che ha puntato su altri nomi già conosciuti al pubblico, come John Heffernan (Jonathan Harker), visto anche in The Crown, Doctor Who), Dolly Wells (Suor Agatha), co-autrice e protagonista di ... Leggi la notizia su gqitalia

